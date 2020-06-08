Мехико, , 08:31 — REGNUM За минувшие сутки в Мексике было выявлено 3 484 новых случая заражения коронавирусом, в результате чего их суммарное количество возросло до 117 103. Об этом 8 июня рассказал главный эпидемиолог минздрава страны Хосе Луис Аломия.

«Наличие вируса к настоящему времени было подтверждено у 117 103 человек», — приводит ТАСС его слова.

Также сообщается, что за этот же период в стране 188 человек скончались от COVID-19, в результате чего общее число летальных исходов достигло 13 699.

При этом указывается, что суммарное количество вылечившихся от COVID-19 в стране на данный момент составляет 84 419.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Южной Корее за прошедшие сутки выявили 38 случаев заражения коронавирусом нового типа.