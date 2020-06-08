Москва, , 08:27 — REGNUM За минувшие сутки в Москве скончался 51 пациент с коронавирусом, сообщили 8 июня в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У всех пациентов диагностирована пневмония, а также получен положительный результат тестов на коронавирус. Общее число жертв COVID-19 в российской столице достигло 2970.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 июня в Москве выявили 195 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели 102,7 тыс. человек, или 52,7%.

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