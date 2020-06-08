Южно-Сахалинск, 8 июня 2020, 08:26 — REGNUM В больнице Сахалинского Корсакова заражение коронавирусом выявлено у сотрудников и пациента. Медучреждение закрыто на карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: Коронавирус в России: в ожидании вакцины — трансляция
Пациенты перенаправлены в больницы Южно-Сахалинска и Анивы. Весь персонал больницы сдал анализы на коронавирус. Основная версия заражения — от пациента и врача, работающего по совместительству. В больнице проведена дополнительная санобработка.
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине число заражений коронавирусом достигло 216.