Севастополь, , 08:24 — REGNUM Кораблем-музеем в скором времени станет в Севастополе сторожевой корабль первого ранга (СКР) «Сметливый». Об этом 8 июня рассказал депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик, его слова приводит РИА Новости.

«СКР «Сметливый» в конце июля будет передан на баланс парка «Патриот» в качестве корабля-музея», — заявил депутат.

Также он рассказал, что перед этим корабль пройдет докование и его выведут из состава Черноморского флота.

Кроме этого, Белик отметил, что новый корабль-музей может стать одним из самых посещаемых туристических объектов Севастополя и напомнил, что «Сметливый» обладает славным послужным списком, что делает решение поставить его в качестве примера молодому поколению абсолютно правильным.

«Кораблю есть чем гордиться, пусть молодежь смотрит и впитывает в себя на его примере истинные ценности — любовь к Родине, отвагу и верность присяге», — сказала депутат и добавил, что другим туристам будет просто интересно прикоснуться на корабле к флотской жизни.

Коме этого, Белик напомнил, что СКР «Сметливый» в течение долгого времени входил в состав пятой оперативной эскадры ВМФ СССР, противодействовавшей шестому флоту ВМС США на Средиземном море в период «холодной войны».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 июня стало известно, что коллекцию многоразовых защитных масок с принтами картин знаменитых художников или известных скульптур выпустили в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.