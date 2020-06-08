Сеул, , 08:19 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 38 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает KBS со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно опубликованным данным, 33 случая были выявлены в столичном регионе (22 случая в Сеуле, семь случаев в провинции Кёнгидо, четыре случая в Инчхоне). Пять случаев завозные.

Таким образом, общее количество подтверждённых случаев в стране достигло 11 814. Число жертв пандемии осталось на прежнем уровне — 273 человека. Также с начала пандемии от COVID-19 вылечились 10 563 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Южной Корее выявили 57 случаев заражения коронавирусом.

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