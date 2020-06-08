Нур-Султан, , 08:14 — REGNUM Международный аэропорт Нур-Султана сменил буквенный код с TSE на NQZ, сообщили в пресс-службе комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Новое буквенное обозначение отображается во всех системах бронирования, посадочных талонах, багажных бирках и информационных табло. В комитете отметили, что Казахстан вел активную работу по изменению буквенного обозначения с 2014 года.

Напомним, 14 октября 2019 года в Варшаве Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) поддержала просьбу Казахстана изменить буквенное обозначение аэропорта в Нур-Султане. Новый код действует с 8 июня 2020 года.