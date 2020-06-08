Оренбург, , 08:10 — REGNUM В Оренбурге по факту выявленных нарушений в аукционной документации по благоустройству набережной Урала решается вопрос о возбуждении административного дела, сообщает УФАС по региону.

Антимонопольная служба рассмотрела жалобу ООО «Новастрой» на действия управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга при проведении электронного аукциона. Компания пожаловалась на описание объектов закупки.

Ведомство, изучив материалы дела, пришла к выводу, что заказчик допустил нарушения в технической документации о поставляемых товарах. «По некоторым объектам закупки требуемый к поставке товар был фактически «заточен» под определенного производителя, что недопустимо в рамках Закона о контрактной системе. Вместе с тем, ряд объектов, среди которых: дорогостоящие спортивные тренажеры, комплексы для инвалидов-колясочников, детские игровые комплексы и др., вообще остались без надлежащих требований к качественным, функциональным, эксплуатационным характеристикам товара. Заказчик ограничился лишь указанием их габаритных размеров и размещением фото (эскиза), что могло привести к поставке некачественного товара, потенциально опасного для жизни и здоровья людей», — сказали в УФАС по Оренбургской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 мая в на портале zakupki.gov.ru опубликовали информацию об аукционе по благоустройству набережной Урала (четвертый этап). Начальная цена лота составила — почти 200 млн рублей. После поступления жалоб от трех компаний торги были приостановлены.

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