Тавда, Свердловская область, , 07:33 — REGNUM В Тавде Свердловской области медики получили стимулирующие выплаты только после вмешательства прокуратуры. Речь идёт о региональных и федеральных суммах, полагающихся им за работу с гражданами, у которых имеется коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба облпрокуратурыю

Четверо фельдшеров скорой помощи получили выплаты за апрель не полностью. При этом они оказывали помощь людям с COVID-19. Ещё восьми фельдшерам не дали целиком деньги, предусмотренные указом губернатора региона.

28 мая прокуратура внесла главврачу Тавдинской райбольницы представление, в котором потребовала устранить эти нарушения. К настоящему времени деньги медикам доначислены и выплачены.