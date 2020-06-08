Кемерово, , 07:29 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Кемерово — 14, Новокузнецк — семь, Белово — пять, Прокопьевский р-н — пять, Междуреченск — два, Новокузнецкий р-н — один», — говорится в оперативном сообщении. Выздоровели за сутки по три пациента в Кемерове и Междуреченске, двое в Белово и один в Прокопьевске.

Всего за сутки зарегистрировано 34 пациента с коронавирусом, за всё время пандемии выявлено 786 случаев заражения коронавирусом, 313 человек выздоровели, семеро скончались.

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