Магадан, Магаданская область, 8 июня 2020, 07:35 — REGNUM В Магаданской области за минувшие сутки выявлено девять новых носителей коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
Читайте также: Коронавирус в России: в ожидании вакцины — трансляция
На 8 июня обследовано на коронавирус 20 684 человека, зарегистрировано 349 заражённых.
Выписано с выздоровлением — 211 пациентов, скончались — три.
Режим повышенной готовности на Колыме губернатор Сергей Носов продлил до 23 июня.
Как сообщало ИА REGNUM, ослабленный иммунитет является «лазейкой» для проникновения коронавирусной инфекции в организм.