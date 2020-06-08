Новосибирск, 8 июня 2020, 07:23 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодняшнее утро, 8 июня, за сутки выявили 102 новых случая заражения коронавирусом. 17 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончалась ещё одна женщина, ей было 69 лет. Такие данные приводит оперативный штаб региона. Всего в регионе официально зарегистрировано уже 3648 пациентов с коронавирусом (из них 250 — дети), 1386 человек выздоровели, 42 пациента скончались. В отделениях реанимации сейчас находятся 37 человек, на ИВЛ — 11 пациентов. Всего в области проведено 135 609 тестов на коронавирус.
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В Новосибирской области умерла пациентка с COVID-19
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.