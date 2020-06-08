Пекин, , 07:20 — REGNUM Китай планирует обучать по меньшей мере по 7 млн рабочих мигрантов в год в рамках программ профессионального обучения в период с 2020 по 2021 годы, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Такие программы ставят целью дать навыки, умения и знания рабочим мигрантам из сельской местности Китая, включая тех, кто уже имеет работу или ее не имеет, а также тем, кто переехал в города или вернулся в свои села. Кроме того, программа нацелена на бедных рабочих, сообщили в Министерстве человеческих ресурсов и социальной защиты КНР.

В плане подчеркивается, что предприятия должны играть ключевую роль в обучении рабочих мигрантов, которые находятся на работе и в случае увольнения — найти им работу.

План также подразумевает, что местные власти должны сделать упор на текущих нуждах рынка труда и исходить из его потребностей при обучении людей, строительстве станков, прокладке логистической инфраструктуры или при организации мест общественного питания.