Кемерово, , 07:19 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 8 июня, выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

«Девять пациентов с подтверждённым диагнозом были выписаны», — говорится в сообщении.

Таким образом, выздоровели уже 313 пациентов с коронавирусом.

В инфекционных больницах региона сейчас находятся 466 пациентов с коронавирусом. В стационарах, обсерваторах и дома — 9564 человека.

Читайте развитие сюжета: В шести населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения