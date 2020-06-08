Хабаровск, , 07:21 — REGNUM В Охотске Хабаровского края вспышка коронавируса зафиксирована среди вахтовиков, прибывших на путину. Заражены 17 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Читайте также: Жители Охотска боятся распространения COVID-19 из-за селёдочной путины

Заражённые рыбаки прибыли в компанию «Север» на путину. В региональном управлении Роспотребнадзора утверждают, что 9 человек уже прибыли заражёнными. В ведомстве также отметили, что рабочие не проходили карантин, как это положено. Руководитель рыбодобывающей компании получал неоднократные предупреждения о необходимости соблюдения требований Роспотребнадзора. Однако он проигнорировал все требования.

Власти Хабаровского края готовят документы в отношении руководства компании «Север», а также ещё двух компаний, не соблюдающих требования по ввозу вахтовых рабочих в период пандемии — ООО СКК «Газрегион» и ООО «Альянс Стройиндустрия», для передачи с СК РФ.

Губернатор Хабаровского края поручил передать документы в следственные органы.

«Время уговоров закончилось, теперь пусть работают следователи», — сказал глава края.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в самом начале апреля жители Охотска били тревогу по поводу того, что в их отдалённый и труднодоступный район завозят вахтовиков на путину. При этом ни в какой обсерватор их не помещали, они свободно бродили по Охотску. Никаких мер тогда предпринято не было. Позже в Охотске появились первые случаи заражения, завезенные с материка. В середине мая рыбопромышленники пожаловались сенатору от Хабаровского края Елене Грешняковой на то, что из-за обязательной для вахтовиков изоляции в обсерваторе в течение 14 дней, они рискуют пропустить путину, поскольку путина длится 21 день. Сенатор обратилась к губернатору Хабаровского края, заявив, что считает недопустимым пропускать путину. В итоге рыбакам разрешено было покинуть обсерваторы до окончания срока и приступить к работе.