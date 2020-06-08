Чита, , 07:03 — REGNUM В Забайкалье ЕГЭ пообещали провести в соответствии с рекомендациями, данными Рособрнадзором и Роспотребнадзором. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, для обеспечения безопасности экзаменов, которые состоятся с 29 июня по 20 июля, потребуется около 4,5 миллиона рублей. Средства необходимы на реализацию разработанной модели организации пункта проведения экзаменов, их будет 78 по всему Забайкалью.

«Предусматриваем обустройство аудиторий, в каждой будет находиться не более десяти человек, должны соблюдаться дистанция между людьми в 1,5 метра, масочный режим, будет проводиться дезинфекция.

Также нужно обеспечить безопасность в условиях подвоза, организации работы профильной комиссии. Во всех пунктах приема экзамена будут проведены пробные экзамены с отработкой всех мер безопасности», — сообщила заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса весь апрель и первые недели мая в России были объявлены нерабочими, регионы ушли на самоизоляцию, а школьники и студенты начали обучаться дистанционно.

Новое расписание основного периода ЕГЭ 2020 года предусматривает начало экзаменов 29 июня, в этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Экзамены будут сдавать только те выпускники, которые в 2020 г. собираются поступать в вузы.