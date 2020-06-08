Берлин, , 07:01 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 214 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского института имени Роберта Коха.

Также за 7 июня в ФРГ от осложнений COVID-19 скончались шестеро человек. Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 184 193. Жертвами болезней, вызванных SARS-CoV-2, не территории Германии стали 8674 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, к 8 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. По ее данным, в мире было выявлено 6 799 713 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Число выявленных случаев SARS-CoV-2 в мире приблизилось к 6,8 млн — ВОЗ