Хух-Хото, Китай, , 07:00 — REGNUM Около 45% территории Внутренней Монголии на севере Китая оказалась под влиянием сильнейшей засухи, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

По данным местных властей, включая региональной метеорологическое бюро и региональный департамент сельского хозяйства и разведения животных, площадь региона, подверженная засухе, достигла 44,36 млн га.

В центральных и западных районах Внутренней Монголии, охваченных засухой, наблюдается жесткая нехватка осадков с мая, помноженная на рост температур, отметили в бюро. Засуха остается крайне суровой на более чем половине пастбищ региона.