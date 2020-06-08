Владивосток, , 07:05 — REGNUM За прошедшие сутки в Приморье выявлено 67 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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На 8 июня в Приморье зарегистрировано 2442 пациентов с коронавирусом, скончались 23 человека.

Работа административных комиссий продолжается и в минувшие выходные было задействовано более 1,5 тыс. сотрудников Росгвардии, полиции. Составлено 339 протоколов об административных правонарушениях.

Власти Приморья акцентируют, что режим повышенной готовности, масочный и социальная дистанция сохраняются.

«Массового скопления людей быть не должно. Обязательны дезинфекции подъездов, где проживают люди на самоизоляции или карантине», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация предлагает с 15 июля частично открыть международное авиасообщение.