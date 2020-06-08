Кемерово, , 06:58 — REGNUM Народные дружинники в субботу и в воскресенье проводили информационную работу с жителями Кемерова — о необходимости соблюдения санитарной дистанции и наличии масок и перчаток. Выявлено 864 нарушения, сообщает администрация города.

«Кроме того, на выходных было обследовано 735 магазинов и предприятий общественного питания, — уточнили в мэрии. — Выявлено 64 нарушения по несоблюдению масочного режима».

Отметим, что согласно распоряжению кубернатора Кузбасса «О введении режима «Повышенная готовность» жителям региона необходимо носить защитные маски во всех видах транспорта общего пользования, на остановках и в любых общественных местах, расположенных внутри зданий, а также в помещениях при ведении трудовой деятельности.