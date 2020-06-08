Шанхай, Китай, , 06:56 — REGNUM В Шанхае подтвержден один новый «импортный» случай COVID-19 и ни одного локального, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

Новым заболевшим стал гражданин Китая, прибывший в страну из США через международный аэропорт «Пудун» 4 июня. У него начали проявляться симптомы заболевания во время его нахождения на изоляции.

Пациент был направлен в специальный госпиталь для получения медицинской помощи, в то время как еще 45 его тесных контактов, летевших с ним одним рейсом, были помещены под усиленный карантин.

Всего в Шанхае выявлено 337 «импортных» случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа за все время эпидемии. Лишь семь человек остаются госпитализированными, остальные — были выписаны из больниц по выздоровлению. Число локальных случаев достигло 341, включая семерых погибших.