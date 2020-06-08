Якутск, , 06:48 — REGNUM За минувшие сутки в Якутии выявлено 80 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Всего на 8 июня зарегистрировано 2611 носителей SARS-CoV-2, из них выздоровели — 1285.

В Якутске выявлено 69 человек с коронавирусом, пять — в Алданском, четыре — в Мегино-Кангаласском районе, по одному случаю — в Намском и Горном районах.

Основными точками заражения остаются Намский район, где за всё время зафиксировано 104 случая, а также Мегино-Кангаласский и Алданский районы, где выявленные заражённые коронавирусом — работники добывающих предприятий.

В Якутске 22 пациента находятся в тяжёлом состоянии, из них двое — на аппаратах ИВЛ.

Умерли в общем 15 пациентов с коронавирусом, в основном, это люди старше 65 лет с большим количеством хронических заболеваний. Вместе с тем, растёт и количество выздоровевших пациентов.

«Коэффициент распространения коронавируса опустился ниже единицы и составил 0,8. Это неплохой показатель и является 12-м по стране. Если снижение продолжится и на этой неделе, то ряд ограничительных мер может быть снят уже после 14 июня», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева сообщила, что, по её мнению, у 50% зараженных коронавирусом не наблюдается симптомов.