Веллингтон, , 06:40 — REGNUM В настоящее время в Новой Зеландии отсутствуют активные случаи заболевания COVID-19, сообщила главный санитарный врач страны Эшли Блумфилд в официальном заявлении.

«Отсутствие активных случаев впервые с 28 февраля это существенное достижение на нашем пути, однако, как мы уже говорили, действующие меры против COVID-19 остаются необходимыми», — отметила она.

К настоящему времени количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Новой Зеландии составляет 1504. С начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 22 человека, выздоровели 1482 человека.

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