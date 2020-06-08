Бразилиа, , 06:33 — REGNUM За последние сутки число вновь выявленных инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Бразилии составило 18 912 человек, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Общее число инфицированных возросло на 2,8% и достигло значения 691 758. Кроме того, число выздоровевших увеличилось на 6803, умерших — на 523 человека.

Всего за период эпидемии жертвами коронавируса в Бразилии стали 37 312 человек.

Напомним, число заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире достигло семи миллионов человек. Наибольшее число инфицированных регистрируется в США (1944 тысяч человек), Бразилии (691 тысяча) и России (467 тысяч).