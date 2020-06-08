Сантьяго, , 06:28 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки было выявлено 6405 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского министерства здравоохранения.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 134 150. Также за 7 июня в стране скончались 649 человек от осложнений COVID-19. Отмечается, что это рекордное число умерших с коронавирусной инфекцией в Чили за одни сутки. Всего с начала пандемии в стране умерли от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, 2190 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за 5 июня в Чили скончались 92 человека от коронавирусной инфекции. Тогда общее количество умерших от осложнений COVID-19 в стране достигло 1448 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чили за сутки скончались 92 пациента с COVID-19