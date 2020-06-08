Чита, , 06:21 — REGNUM Прошло всего четыре дня с того времени, как российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ развернуть полевой госпиталь в Забайкалье, как туда уже заселили первых шесть пациентов с COVID-19. Как сообщает сегодня, 8 июня, пресс-служба забайкальского губернатора, многопрофильный госпиталь Восточного военного округа развернут в Чите, в районе поселка Каштак.

В госпитале будут работать 133 человека, из них 29 офицеров, три прапорщика, солдаты и сержанты.

«Развернулись за сутки, вчера мы приехали, обсудили особенности по ведению данных больных, посмотрели оборудование. При наличии дополнительных обсерваторных коек и перевода части больных на амбулаторное лечение, думаю, справимся, мы приложим все усилия, чтобы в этом помочь. В течение двух-трех недель ситуация должна выровняться и начаться отрицательная динамика», — пояснил прибывший из Москвы в Забайкальский край руководитель группы, врач Сергей Андреев.

Как отметил губернатор Забайкальского края Александр Осипов, за последние четыре дня количество заболевающих каждый день составляло более 70 человек, в то время как неделю-полторы назад было около 50.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 4 июня президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. В ходе данного мероприятия он обратил вниманиена рост числа заболевших в Забайкальском крае и поручил министру обороны Сергею Шойгу максимально быстро помочь региону. Речь идёт о развёртывании госпиталя и укомплектовании его всем необходимым — оборудованием и специалистами.

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