Тере-Хольский район, , 06:20 — REGNUM Главный врач центральной больницы отдалённого Тере-Хольского района выполнил операцию по устранению последствий ножевого ранения без анестезиолога-реаниматолога. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, должность является вакантной.

Перевозка больного санитарной авиацией была невозможна из-за погодных условий. В результате врачам пришлось воспользоваться методом, к которому прибегали раньше врачи отдалённых больниц.

«Доктор связался по телефону с коллегами под руководстовм Самба Санчиевича Доо. По телефону удалось настроить наркозный аппарат, рассчитать дозировку. Операция прошла успешно», — отметили в минздраве.

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