Наньнин, Китай, , 06:07 — REGNUM Более 320 тыс. человек пострадали от ливней в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая с 4 июня, сообщает агентство Синьхуа.

П данным на 17:00 по местному времени 6 июня более 14 тыс. га посевных угодий региона было повреждено водой, один человек погиб от удара молнии, сообщили в местном департаменте по чрезвычайным ситуациями.

Местные метеорологические власти повысили уровень экстренного реагирования в связи с погодной угрозой до второго с третьего утром 7 июня. Кроме того, в 36 реках, уровень воды в которых мониторится властями провинции, зафиксирован критический уровень воды из-за мощный ливней, которые не прекращаются несколько дней.

Ливни привели к сходу оползней и селей, а также обрушению домов и размытию дорог в уезде Тяньлинь города Байсэ. Туристические места горда Хэчжоу были временно закрыты. Местные власти готовятся к худшему.