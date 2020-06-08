Чанша, Китай, , 06:02 — REGNUM Пятеро человек пропали без вести из-за наводнения, вызванного ливнями в центральной провинции Хунань, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Наводнения отрезали сельские дороги, оставив без связи с внешним миром несколько деревень Цзяньхуа-Яосском автономном уезде провинции. В уездном бюро гидрологии и водных ресурсов объявили красный уровень экстренного реагирования в связи с наводнениями начиная с утра 7 июня.

В настоящее время в регионе ведутся поисково-спасательные мероприятия, нацеленные на обнаружение пропавших без вести. Отметим также, что провинция Хунань вступила в сезон наводнений с 1 июня.