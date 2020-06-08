Петропавловск-Камчатский, , 06:02 — REGNUM В Камчатском крае по состоянию на 8 июня, выявлено 1168 человек, заражённых коронавирусом. Суточный прирост составил 43 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Умерли 23 носителя коронавируса. Самое большое количество заражённых в Петропавловске-Камчатском — 929 человек. В одном из крупных городов региона, Елизово — 190 заражённых, в Вилючинске — 30. Случаи заражения есть почти во всех муниципалитетах края.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 106 детей заражены коронавирусом. Вспышка вируса зафиксирована в доме ребёнка, выявлены случаи заражения среди экипажа рыболовного траулера. Коечный фонд на Камчатке исчерпан — при 406 койках госпитализированы уже 423 человека. Дополнительные госпитали будут развернуты на базе санатория и выставочного центра.