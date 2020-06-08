Улан-Удэ, , 05:39 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения COVID-19 достигло 1877. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 44 человек.

«Из 44 новых случаев COVID-19: 3 чел. — прибывшие из регионов РФ, 4 чел. — из домашних очагов по РКБ им. Н.А. Семашко, 9 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 5 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

В стационарах остаются 500 пациентов, из которых 15 находятся в реанимации. Трое тяжёлых больных подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. На амбулаторном лечении находятся 253 носителя.

1112 человек к настоящему моменту выписаны из больниц после успешного завершения лечения. Кроме того, 11 пациентов с COVID-19 умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике остаётся лишь один «чистый» от коронавируса район — Окинский. Глава муниципалитета Матвей Мадасов ранее в обращении к жителям объявил об усилении мер профилактики. Он также призвал жителей воздержаться от любых поездок за пределы района, отметив, что большинство вопросов можно решить дистанционно.

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