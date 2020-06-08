Петропавловск-Камчатский, , 05:46 — REGNUM Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов сообщил, что помогать минздраву региона в борьбе с коронавирусом будет всё правительство края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Я принял решение, что мы все, всё правительство края, будем помогать минздраву, все будем вовлечены в работу. С сегодняшнего дня в минздрав будет прикомандирован ряд сотрудников из других министерств и ведомств», — сказал Владимир Солодов.

Солодов также сообщил, что для усиления управленческих кадров из Москвы на Камчатку возвращают вице-губернатора Дмитрия Латышева, который отвечает за взаимодействие с правительством РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке зафиксирована вспышка коронавируса в доме ребёнка, также 106 детей заражены вирусом. Подтверждено заражение рыбаков на траулере, часть из них госпитализирована. На Камчатке катастрофически не хватает врачей. В помощь полуострову отправлены 8 медиков Минобороны РФ и трое врачей-анестезиологов из Москвы.