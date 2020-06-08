Гонконг, Китай, , 05:33 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе САР Гонконг подтверждено в общей сложности 1106 случаев инфицирования о COVID-19. Из них четыре случая оказались смертельными, еще 1049 человек были выписаны из больниц района.

В САР Макао ситуация не изменилась — из 45 заболевших, все 45 выздоровели. На Тайване подтверждено 443 случая заболевания, включая семь смертельных. Выздоровели 460 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на материковой части Китая за выявлено в общей сложности 83 040 случаев COVID-19, из которых 4634 оказались смертельными, еще 78 341 человек выздоровел. В больницах остается 65 пациентов.