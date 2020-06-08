Артём, Приморский край, , 05:33 — REGNUM Продолжается оснащение больниц Приморья по нацпроекту «Здравоохранение» — современное лабораторное оборудование поступило в Артемовскую детскую больницу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Новая техника позволит обследовать десяток заболеваний, анализы на которые до этого не проводились.

Для развития материально-технической базы детской больнице было выделено 5,9 млн рублей.

«Иммуно-ферментный анализатор уже поступил, установлен. Сейчас проводится процедура наладки», — сказала главный врач детской государственной клиники Инна Рыжененкова.

По её словам, теперь почти 24 тыс. детей Артёма будут проводить тесты и анализы на гепатиты A, B и C, выявлять герпес 1, 2 типов, трихинеллы, лямблии и другое.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской областной детской клинической больнице начались строительные работы по реконструкции педиатрического корпуса в рамках национального проекта «Здравоохранение».