Горно-Алтайск, , 05:27 — REGNUM В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 190. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено десять новых случаев заражения COVID-19.

Четверо горно-алтайцев и трое жителей Кош-Агачского района входили в число контактировавших с носителями. У двух жителей Улаганского района обнаружили заражение после появления симптомов ОРВИ. Наконец, у жительницы Чемала диагноз подтвердился по возвращении из другого региона.

«С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 190 случаев заболевания, в том числе 57 — в Горно-Алтайске, 47 — в Кош-Агачском районе, 25 — в Турочакском районе…», — добавили в штабе.

Отметим, что сто человек к настоящему моменту выписаны из больниц, успешно завершив лечение. Под медицинским наблюдением на карантине также находится более девятисот человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики отвергли предложение о досрочном открытии туристического сезона. По словам главы региона Олега Хорохордина, этому не способствует эпидемиологическая ситуация, а с открытием турбаз и гостиниц произойти резкий рост числа заражений коронавирусом.

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