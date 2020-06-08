Будапешт, 8 июня 2020, 05:15 — REGNUM Количество инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Румынии достигло 20 103, увеличившись за последние сутки на 196 человек, сообщается в ежедневном отчете Группы стратегических коммуникаций, ведущей статистику распространения COVID-19.
На текущий момент, выздоровели 14 145 пациентов, 152 находятся в состоянии интенсивной терапии. 1308 инфицированных скончались.
Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, в Венгрии выявлено 14 479 зараженных, из них 1333 — скончались.