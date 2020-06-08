Санья, Китай, , 04:44 — REGNUM Церемония групповой свадьбы борцов с COVID-19 прошла в выходные на в городе Санья курортной провинции Хайнань на юге Китая с особенностями местной культуры, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

Таким образом остров воздал почести 100 вновь образовавшихся пар, которые вместе боролись с эпидемией нового коронавируса. Пары съехались из 15 провинций по все стране. Они все вынуждены были отказаться от запланированных ранее свадеб и посвятить себя борьбе с эпидемией.

Групповая свадьба в честь китайских борцов с эпидемией была организована муниципальными властями Санья при поддержке порядка 50 предприятий, которые подарили им бесплатные билеты туда и обратно, расселение, свадебные фотографии и поездки на медовый месяц. После свадьбы пары посетили популярные туристические места в Санья.