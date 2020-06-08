Ухань, Китай, , 04:37 — REGNUM В Китайской провинции Хубэй не выявлено новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

В центральной провинции Хубэй, тем не менее, еще 121 бессимптомный случай инфицирования коронавирусной инфекцией нового типа находится под наблюдением медиков. Ни одного пациента с диагнозом COVID-19 в больницах региона больше не числится.

Как сообщало ИА REGNUM за прошедшие сутки в Китае было выявлено четыре новых «импортных» случая COVID-19 и ни одного локального. Больницы покинули девять человек по выздоровлению от опасной инфекции.

Отметим также, что провинция Хубэй ранее считалась эпицентром эпидемии в Китае, а также до сих пор остается самым пострадавшим регионом Китая от коронавируса.