Пекин, , 04:33 — REGNUM Девять переболевших COVID-19 пациентов были выписаны из госпиталей Китая по выздоровлению за прошедшие сутки, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 65 пациентов продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях Китая с диагнозом новой коронавирусной инфекции. Всего 78 341 человек был выписан из больниц страны за все время эпидемии.

На текущий момент общее число заболевших в стране достигло 83 040 человек с начала эпидемии, из них 4634 человека скончались. За прошедшие сутки в Китае было выявлено четыре новых «импортных» случая заболевания.