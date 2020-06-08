Петропавловск-Камчатский, , 04:04 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском в доме ребёнка зафиксирована вспышка заражений коронавирусом.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM медики Петропавловска-Камчатского, коронавирус выявлен у 28 человек. Большинство заражённых сотрудники учреждения, но вирус подтверждён и у детей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке коронавирус лабораторно подтверждён у 106 детей. Уборщики помещений в краевой больнице Камчатки пожаловались на то, что им не выдают средства индивидуальной защиты.