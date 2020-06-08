Петропавловск-Камчатский, 8 июня 2020, 03:55 — REGNUM В Камчатском крае коронавирус лабораторно подтвержден у 106 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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Медики отмечают рост заражений в семейных очагах, много заражений среди работников сферы услуг и пенсионеров.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке медсестра краевой больницы, заражённая коронавирусом, вынуждена лечиться дома сама. Медики региона возмущены тем, что допвыплаты региональный минздрав гарантировал только специально сформированным для борьбы с коронавирусом бригадам.