Лондон, , 03:26 — REGNUM Общенациональный карантин для всех прибывающих в Великобританию вводится сроком на 14 дней, сообщает The Independent со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Согласно новым правилам, любой прибывающий в страну паромом, поездом или самолетом вынужден будет указать адрес, по которому он будет находится в самоизоляции в течение двух недель после приезда в Великобританию.

Ограничения будут равным образом действовать как на граждан Великобритании, так и на прибывающих в страну иностранцев, и распространяться на граждан всех входящих в состав Соединенного Королевства территорий. Карантинные меры не будут действовать внутри Великобритании.

Против вводимых мер выступил авиаперевозчик British Airways.