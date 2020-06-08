Каир, , 03:22 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки подтвердили 1467 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба египетского минздрава.

Отмечается, что уже восьмой день подряд в Египте ежесуточно выявляют более тысячи зараженных. Также за 7 июня в стране от осложнений COVID-19 скончались 39 человек. Общее количество умерших от болезней, вызванных новым коронавирусом, в Египте достигло 1237 человек.

Всего с начала пандемии в Египте было подтверждено 34 079 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Излечился от болезни и выписан из медучреждений 8961 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 5 июня общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 168 тысяч. Наиболее пострадавшими от пандемии коронавирусной инфекции на континенте стали ЮАР, Египет и Нигерия.

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