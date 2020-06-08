Киев, 8 июня 2020, 02:53 — REGNUM Почти миллион человек с различными онкологическими выявлены на Украине. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.
Центр общественного здоровья Украины рекомендовал гражданам придерживаться здорового образа жизни, в том числе отказаться от вредных привычек, соблюдать диету и нагружать организм физически.
Напомним, 7 июня — Международный день людей, переболевших раком. Украина вышла на второе место в мире по числу онкологических пациентов еще в 2015 году.