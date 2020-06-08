Вашингтон, , 02:29 — REGNUM Число летальных исходов среди заболевших новой коронавирусной инфекцией в США превысило показатель в 110 тысяч человек, следует из данных исследовательского центра Университета Джона Хопкинса.

Сообщается, что число жертв вируса SARS-CoV-2 достигло 110 425. Всего в стране зафиксировано 1 938,4 тысячи инфицированных COVID-19.

Напомним, США находятся на первом месте по числу инфицированных новой коронавирусной инфекцией, на втором месте — Бразилия, где количество зараженных приближается к 700 тысячам. Третью строчку занимает Россия с 467 тысячами заболевших COVID-19.