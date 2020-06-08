Маскат, , 02:13 — REGNUM В Омане за прошедшие сутки выявили 866 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба оманского министерства здравоохранения.

Сообщается, что из новых пациентов 319 являются гражданами Омана. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 16 882. Также с начала пандемии от инфекции излечился 3 451 человек. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Омане достигло 75 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 6 июня в Омане подтвердили 770 новых случаев заражения коронавирусом. Также за 5 июня в стране скончались пять человек от болезней, вызванных SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омане за сутки выявили 770 случаев заражения коронавирусом