Будапешт, , 01:52 — REGNUM В Венгрии более тысячи человек собрались на акцию в поддержку чернокожего населения США и против расовой дискриминации, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что митинг проходил у посольства США в Будапеште. При этом почти все участники демонстрации носили медицинские маски. Порядок на мероприятии обеспечивала венгерская полиция, акция носила мирный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня демонстрации в поддержку протестующих в США прошли на Ямайке. Акция проходила у посольства США в Кингстоне, в ней участвовали несколько сотен человек. Протестующие выражали свое неприятие расовой дискриминации в США.

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