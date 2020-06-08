Кампала, , 01:13 — REGNUM В Уганде за прошедшие сутки выявили 23 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба угандского министерства здравоохранения.

Сообщается, что за 7 июня в стране провели 2494 теста на выявление инфекции у водителей грузовиков и жителей страны. Из них 23 показали положительный результат. Общее количество зараженных коронавирусом в Уганде достигло 616 человек.

Также с начала пандемии в Уганде 96 человек излечились от коронавирусной инфекции. Пока летальных случаев от COVID-19 зафиксировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня религиозные лидеры Уганды призвали власти страны разрешить возобновление религиозных организаций. В частности, они попросили разрешить жителям страны посещать церкви и мечети.

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