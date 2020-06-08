Приштина, , 10:57 — REGNUM Национальный институт общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово вечером 7 июня сообщил, что в результате обследования 296 образцов в крае было выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 1234 случая заражения коронавирусом. 31 человек умер в результате осложнений, вызванных COVID-19.

890 пациентов уже здоровы.

В воскресенье 7 июня правительство Косово ввело новые, облегченные меры по борьбе с эпидемией, что вызвало опасения относительно возможности нового всплеска эпидемии.

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