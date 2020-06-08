Ростов-на-Дону, , 01:00 — REGNUM В Ростовской области вахтовики, вернувшиеся из Якутии, сдадут тест на антитела к коронавирусу. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве.

У всех вахтовиков, прибывших в первой группе, тест на коронавирус дал отрицательный результат. Два человека из второй группы прибывших получили положительный результат анализа. Второй поток вернувшихся из Якутии вахтовиков находится в обсерваторе на карантине. Инициативная группа обратилась к специалистам с просьбой провести тест на антитела к SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовскую область 106 работников компании «СтройТрансНефтеГаз» вернулись в два потока в мае 2020 года. Их разместили в общежитии филиала ДГТУ в Шахтах. Первая и вторая группы вахтовиков были изолированы друг от друга. Два человека, получивших положительный результат теста на коронавирус, помещены в шахтинский моногоспиталь.

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