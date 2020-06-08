Ростов-на-Дону, , 00:46 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону, несмотря на действующий в регионе запрет на посещение пляжей, открыли купальный сезон. Фотоснимки появились в социальных сетях.

Очевидцы разместили в паблике «Ростов Главный» фотографию, сделанную на одном из ростовских пляжей. У входа установлена табличка с надписью: «В связи с коронавирусом пляж закрыт». Однако это не помешало горожанам открыть купальный сезон.

Напомним, что на Дону продлён режим самоизоляции для безработных граждан и пожилых людей. Донской губернатор Василий Голубев ранее призвал жителей региона перейти в так называемый «режим самосохранения».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области к купальному сезону 2020 года будет подготовлено более 100 пляжей. При этом спасатели предупредили о переносе даты открытия купального сезона из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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